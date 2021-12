Der Tod von Mirco Nontschew bewegt die deutsche Medienlandschaft. Am Wochenende erschütterte die Nachricht Fans, Freunde und Familie: Der Comedian ist mit nur 52 Jahren verstorben – die genauen Umstände sind bis dato ungeklärt. Zahlreiche Kollegen äußerten sich bereits voller Trauer zum Ableben des "Samstag Nacht"-Stars. In Gedenken an Mirco wird nun auch das TV-Programm geändert und eine Sondersendung ausgestrahlt.

In einer Pressemitteilung verkündete RTL nun, dass am Mittwoch, den 8. Dezember, ein zweistündiges Special zu Ehren des Verstorbenen gesendet werden soll – natürlich zur Primetime. "Danke Mirco" soll auf das bewegte Leben des TV-Stars zurückblicken und seine unvergesslichen Auftritte zeigen. Unterhaltungschef Markus Küttner erklärt: "Wir sind unfassbar traurig über den plötzlichen Tod von Mirco Nontschew. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen der besten Komiker Deutschlands, sondern auch einen ganz besonderen Kollegen!"

Mirco hatte bis kurz vor seinem Tod an der neuen Staffel von LOL: Last One Laughing mitgewirkt. Noch ist unklar, ob das Format trotz des Verlusts ausgestrahlt werden wird – der Streaminganbieter Amazon Prime veröffentlichte zuletzt lediglich einen Nachruf: "Wir haben einen großartigen Kollegen und wundervollen Menschen verloren!"

Anzeige

Getty Images Mirco Nontschew im Jahr 2013

Anzeige

Getty Images Mirco Nontschew, Comedian

Anzeige

Getty Images Mirco Nontschew in Frankfurt am Main im November 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de