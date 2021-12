Bei Tammy Hembrow (27) und ihrem Partner Matt Poole folgt eine schöne Nachricht auf die andere. Ende November hatte die Influencerin verkündet, dass sie und ihr Liebster den nächsten Schritt gehen wollen: Das Paar hat sich verlobt und freut sich, dass bald die Hochzeitsglocken läuten. Wenig später überraschte die Blondine mit weiteren News: Sie ist schwanger. Aber wie hat sie eigentlich dem Papa in spe davon erzählt?

Das zeigte die Beauty jetzt in einem Instagram-Clip. Darin ist zu sehen, wie Tammy vor ihrem Verlobten steht und im freudestrahlend den positiven Schwangerschaftstest unter die Nase hält. Der verdutzte Matt kann seine Gedanken kaum in Worte fassen: "Warte – nein. Das ist nicht..." Mit den Worten "Es sind zwei Striche", lässt die TV-Bekanntheit schließlich die Katze aus dem Sack. Das ist spätestens dann auch ihrem Liebsten bewusst. Das überglückliche Paar tauscht in dem Video nämlich einen innigen Kuss aus.

In dem Posting zeigte Tammy aber nicht nur, wie Matt von den Babynews erfahren hat – sie konnte ihre Schwangerschaft auch nicht länger vorm Rest ihrer Familie geheim halten. "Besondere Momente. Ich habe festgehalten, wie ich einigen meiner Freunde und meiner Familie von den News erzählt habe. Kleines, du wirst schon jetzt so sehr geliebt", betitelte sie den Beitrag.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow und Matt Poole bei ihrer Verlobung im November 2021

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Model

Instagram / matt_poole1 Tammy Hembrow und Matt Poole, Februar 2021

