Tammy Hembrow (27) könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein! Angefangen hat ihre Jubelstimmung schon Ende November, als ihr Freund Matt Poole ihr einen romantischen Antrag machte. Seitdem freut sich die Fitness-Influencerin auf ihren neuen Lebensabschnitt mit ihrem Bräutigam in spe und ihren zwei Kindern aus einer früheren Beziehung. Doch damit nicht genug – jetzt verkündete die Blondine außerdem völlig überraschend: Ihre Rasselbande bekommt bald Verstärkung, da sie schwanger ist!

Diese frohe Botschaft teilte Tammy nun mittels eines Clips auf ihrem Instagram-Account mit! Hier bewegt sie sich in Zeitlupe auf ihren Matt zu, der ihr einen leidenschaftlichen Kuss auf die Lippen drückt, bevor die Kamera herumschwenkt und ihren Babybauch enthüllt. Der Surfer steht während dessen hinter ihr und streichelt liebevoll die bereits deutlich gerundete Kugel. "Unsere Herzen quellen über vor Glück", schreibt die 27-Jährige zu dem Video. Weitere Details zu ihrer Schwangerschaft gab sie allerdings noch nicht preis.

Mehr mussten ihre Follower aber auch gar nicht wissen, um sich für und mit Tammy zu freuen. "Herzlichen Glückwunsch, meine Hübsche", "Warum heule ich gerade? Oh man, ich bin so happy" und "Wundervolle Neuigkeiten. Ich freue mich so für euch", betonten nur drei User in der Kommentarspalte.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow und Matt Poole bei ihrer Verlobung im November 2021

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im November 2020

Instagram / matt_poole1 Tammy Hembrow mit ihrem Freund Matt Poole

