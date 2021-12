Paris Hilton (40) genießt das Luxusleben an der Seite ihres frisch angetrauten Ehemanns! Vor knapp einem Monat heiratete die Hotelerbin ihren Partner Carter Reum in einer Zeremonie der Superlative. Gleich drei Tage ging das rauschende Fest: Zuerst gab sie dem Autor in einem Traum in Weiß das Jawort, anschließend wurde die Hochzeit mit einer schrillen Karnevalsparty gefeiert. Nach der XXL-Heirat folgte dann auch noch eine ordentliche Hochzeitsreise. In ihren Flitterwochen lassen es sich Paris und Carter so richtig gut gehen!

Auf ihrem Blog lässt die 40-Jährige ihre Follower an ihrer Luxusreise teilhaben. Zuerst flitterten Paris und Carter auf Bora Bora und genossen ihre Zeit im Südpazifik vor allem auf dem Meer. "Angeln und Tauchen auf meiner Hochzeitsreise wie eine echte Wassermann-Königin", schrieb die Blondine via Instagram zu Bildern, auf denen sie im hellblauen Taucheranzug posiert. Anschließend ging es dann auf die karibische Privatinsel Moskito Island. Auch dort turtelte das Ehepaar auf hoher See.

Bei dieser Traumreise weiß sich das It-Girl auch bestens in Szene zu setzen. Während sich Paris immer wieder in heißer Bademode präsentiert, erstrahlt die Frischverheiratete auf Moskito Island wiederum in Weiß. "Im Paradies mit meinem Dinner Date für die Ewigkeit", schwärmte sie zu Knutschfotos mit ihrem Carter, auf denen sie im transparenten Zweiteiler zu sehen ist.

Backgrid/ActionPress Paris Hilton und Carter Reum auf ihrer Hochzeitsparty

Getty Images Paris Hilton, 2020

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, 2021

