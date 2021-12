Nick Cannon (41) muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sein Sohn Zen ist im Alter von gerade einmal fünf Monaten gestorben. Diese Schocknachricht teilte der Comedian in seiner TV-Sendung The Nick Cannon Show mit. Darin berichtete er unter Tränen, dass sein Baby schon länger kränkelte, weshalb er dann mit dem Kleinen zu einem Arzt ging, um ihn untersuchen zu lassen. "[Zen] hat immer gelächelt, war immer glücklich. Aber er hatte immer eine Art Husten und ich wollte einfach abchecken, was ihm fehlte. An Thanksgiving wussten wir dann, es war Krebs im Gehirn und der Tumor ist schneller gewachsen", erzählte der US-Star. Wenig später habe sein Junge dann den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de