Die Sorgen um Pelé (81) nehmen kein Ende. Der gebürtige Brasilianer gilt als eine der größten Fußball-Legenden der Welt. 1999 wurde er durch das Internationale Olympische Komitee zum Sportler des Jahrhunderts im Fußball ernannt. Inzwischen ist der Profifußballer 81 Jahre alt, und seine Gesundheit macht ihm offenbar immer mehr zu schaffen. Erst im September verbrachte er vier Wochen wegen einer Tumorentfernung im Krankenhaus. Eigentlich hatte es geheißen, dass Pelé nach dem Klinikaufenthalt über den Berg sei, doch dem ist offenbar nicht so: Er musste schon wieder ins Krankenhaus!

Pelés Assistent Pepito Fornos gab gegenüber The Associated Press an, dass sich der 81-Jährige im Albert-Einstein-Krankenhaus in Sao Paulo einer Chemotherapie unterziehen müsse. Dem 81-Jährigen wurde zwar im November ein Tumor im Dickdarm entfernt, jedoch sei diese Behandlung damit noch nicht abgeschlossen. Doch auf die Intensivstation muss der Ex-Sportminister wohl nicht noch einmal. Wie es heißt, soll er in wenigen Tagen das Krankenhaus wieder verlassen können.

Im September hatte Pelé seine große Freude auf Instagram darüber verkündet, dass er das Krankenhaus nach einem Monat endlich wieder verlassen könne. "Es stimmt, dass ich nicht mehr herumhüpfen kann, aber ich bin sehr froh, wieder zu Hause zu sein", schrieb die Fußball-Legende und bedankte sich gleichzeitig herzlich bei dem Team des Albert-Einstein-Krankenhauses für den "angenehmen Aufenthalt".

Getty Images Pelé, Fußball-Legende

Instagram / pele Pelé im Spätsommer 2021

Getty Images Pelé in London im Jahr 2000

