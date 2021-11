Anfang des Jahres überraschte Showtime of my Life – Stars gegen Krebs das deutsche TV-Publikum: In der mehrteiligen Eventreihe zogen sich Promis wie unter anderem Mirja du Mont (45), Lili Paul-Roncalli (23) und Jochen Schropp (43) aus, um auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Auch in diesem Jahr findet diese Show wieder statt – und diese Stars sollen dieses Mal dabei sein!

Wie Bild am Sonntag berichtet, sollen die Dreharbeiten zu den neuen Episoden schon ab nächster Woche beginnen. Unter anderem dabei sind angeblich: Lilly Becker (45), Susan Sideropoulos (41) und Sila Sahin (35) für den Auftritt der Frauen – sowie Schauspieler Jan Sosniok (53), Schlagerstar Mickie Krause (51) und Ex-Handballer Pascal Hens (41) für die Show der Männer. Am kommenden Mittwoch sollen sich die Promis kennenlernen, eh sie ein Tag später mit dem Training beginnen werden.

Dass "Showtime of my Life" wirklich etwas bewegen kann, hat vor allem der Fall von Nadine Angerers (43) Frau Magdalena gezeigt. Dank der Show ging Magdalena nämlich mal wieder zum Frauenarzt, der bei ihr Viren entdeckt hatte, die auf Gebärmutterhalskrebs hindeuteten. "Das war eine Fügung. Das ist doch alles verrückt. Ich habe dich getriezt, zum Arzt zur Vorsorge zu gehen und dann das", erzählte Nadine nach den Vorkommnissen.

