Amber Davies gibt die Hoffnung nicht auf! Im September 2020 machte die einstige Teilnehmerin der britischen Love Island-Ausgabe offiziell, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Doch nur wenige Monate später war schon wieder alles aus und vorbei – zumindest vorübergehend. Denn zwei Monate nach ihrer Trennung im April fanden Amber und ihr Liebster Nick Kyriacou wieder zusammen. Im August folgte zwar eine weitere Trennung, aber auch diese sollte nicht von langer Dauer sein: Amber und Nick wagen jetzt ihren dritten Beziehungsanlauf!

In einem Interview mit The Sun verriet die 25-Jährige, dass sie und Nick wieder glücklich miteinander sind. Sie verbringen nicht nur den Jahreswechsel miteinander, sondern haben für 2022 auch große gemeinsame Pläne. "Ich bin mir sicher, dass wir zusammenziehen werden", erzählte Amber. Obwohl sie sich gerade erst ein Haus in Essex, einer Region nordöstlich von London gekauft habe, könnte sie sich vorstellen, in seine Heimat, in den Südosten der britischen Hauptstadt, zu ziehen: "Seine Familie ist in der Gegend und sie ist für mich wie meine Familie."

Amber und Nick hatten zu Beginn ihrer Romanze schon mal zusammen unter einem Dach gewohnt. Das hatte sich jedoch nicht gut auf ihre Beziehung ausgewirkt. Die Sache zwischen ihnen sei "zu schnell zu intensiv" geworden, erklärte ein Insider damals gegenüber The Sun.

Instagram / amb_d Amber Davies, ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin

Instagram / amb_d Amber Davis und ihr Freund Nick

Instagram / amb_d Amber Davies, TV-Bekanntheit

