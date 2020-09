Amber Davies schwebt wieder auf Wolke sieben! Im Jahr 2017 hatte die hübsche Influencerin an der dritten Staffel der britischen Version von Love Island teilgenommen – und die Liebesinsel damals sogar als Siegerin verlassen. Allerdings hatte Britin die große Liebe offenbar nicht in ihrem TV-Partner Kem Cetinay gefunden, denn die beiden hatten ihre Beziehung wenige Monate nach dem Ende der Kuppelshow beendet. Doch jetzt ist die 23-Jährige offenbar wieder so richtig verliebt: Amber präsentierte ihren neuen Freund im Netz!

Mithilfe einiger niedlicher Schnappschüsse stellte Amber jetzt ihren neuen Freund auf Instagram vor: Auf den schwarz-weißen Aufnahmen kuscheln die beiden nicht nur ganz verliebt, ihr neuer Partner strahlt auch bis über beide Ohren. Zwar gab die Influencerin den Namen ihrer neuen Flamme bislang nicht bekannt, doch trotzdem dürfte die Beziehung schon etwas ernster sein: Die einstige "Love Island"-Teilnehmerin betitelte ihren Post mit den Worten "fam approve" – zu Deutsch so viel wie "von der Familie genehmigt" – und das bewies sie sogleich mit einem Foto von sich, ihrem neuen Freund und ihrer Mutter Susan.

Ambers Mutter brachte ihre Freude zusätzlich noch einmal im Netz zum Ausdruck: "Willkommen in der Familie", kommentierte Susan den Post ihrer Tochter – und auch die Follower zeigten sich begeistert: "So süß", "Da ist Liebe in der Luft" oder "So ein wunderschönes Paar", ließen sie auf der Fotoplattform begeistert verlauten.

Instagram / amb_d Amber Davies im August 2020

Instagram / amb_d Susan Davies, Amber Davies und ihr Freund

Instagram / amb_d Amber Davies, einstige UK-"Love Island"-Teilnehmerin

