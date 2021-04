Geht Amber Davies wieder allein durchs Leben? Erst im September hatte die britische Love Island-Gewinnerin ihre neue Beziehung zu Nick Kyriacou öffentlich gemacht. Zwischen den beiden schien es auch ziemlich ernst zu sein: Nach nur wenigen Monaten entschlossen sich die Influencerin und ihr Liebster dazu, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Doch ihre Liebe sollte offenbar nicht für immer sein: Amber hat sich angeblich getrennt!

Ein Insider erklärte gegenüber The Sun, dass Amber dachte, in Nick "den Einen" gefunden zu haben. Das soll nun aber alles andere als noch der Wahrheit entsprechen: "In den letzten Wochen haben sie sich gestritten und es wurde schnell klar, dass der Funke zwischen ihnen verschwunden war."

Der anonyme Tippgeber vermutet, dass die 23-Jährige und der Betriebsleiter alles einfach zu schnell angegangen seien. Dabei soll anfangs noch alles so gewesen sein, wie Amber es sich erhofft hatte. "Sie war total in ihre Romanze vertieft", fasste die Quelle zusammen. Amber selbst hat sich zu dem vermeintlichen Liebes-Aus noch nicht geäußert.

Instagram / amb_d Amber Davies und ihr Freund

Instagram / amb_d Susan Davies, Amber Davies und ihr Freund

Instagram / amb_d Ex-UK-"Love Island"-Kandidatin Amber Davies

