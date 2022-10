Endlich bestätigt: Amber Davies ist mit Ben Joyce zusammen

Amber Davies ist vergeben! Die einstige Love Island-Teilnehmerin führte in den vergangenen Jahren eine turbulente Beziehung mit ihrem Ex Nick Kyriacou. Vergangenen Dezember starteten die beiden einen Neuanfang und gaben ihrer Liebe eine neue Chance. Doch vergebens – die zwei gingen kurz darauf getrennte Wege. Doch die Britin scheint keinesfalls ein Kind von Traurigkeit zu sein, denn Amber ist jetzt wieder in festen Händen!

In der Sendung "Lorraine" plaudert die Beauty aus dem Nähkästchen und verriet, dass sie vergeben ist! Laut der Musical-Darstellerin habe sie sich "versehentlich" in ihren Co-Star Ben Joyce verliebt. Bereits vor einigen Wochen sorgten er und Amber für Liebesgerüchte: Die Frischverliebten wurden turtelnd am Set des Musicals "Back To The Future" gesichtet.

In der Talkshow gab Amber zu, selbst überrascht zu sein: "Der Plan war, für eine längere Zeit Single zu sein, doch dann verliebte ich mich in meinen Co-Star." Für ihren Liebsten war die Brünette voll des Lobes und schwärmte: "Er ist einfach ein absoluter Sonnenschein und wird von allen in der Besetzung geliebt."

Instagram / amb_d Amber Davies im Juli 2022

Instagram / amb_d Ben Joyce und Amber Davies im September 2022 in London

Instagram / amb_d Amber Davies, britische "Love Island"-Gewinner

