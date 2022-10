Nach On-off-Beziehung: Ist Amber Davies wieder vergeben?

Amber Davies hat in Sachen Liebe eine turbulente Zeit hinter sich! Die einstige Teilnehmerin der britischen Version von Love Island war seit September 2020 in einer langen On-off-Beziehung: Die Musical-Darstellerin und ihr Ex Nick Kyriacou starteten sogar ganze drei Anläufe – doch ihre Romanze war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Nach der Liebespleite soll Amber jetzt aber schon wieder in festen Händen sein!

Das berichtete jetzt jedenfalls ein Insider gegenüber The Sun: Demnach date Amber im Moment Ben Joyce, mit dem sie gemeinsam für das Musical "Back To The Future" auf der Bühne steht. "Amber und Ben sind beide jung, streben eine lange Karriere im Theater an und sind aus Wales – sie haben also viel gemeinsam", erklärte der Informant und fügte hinzu: "Es kamen Fragen auf, als die beiden gleichzeitig um eine Auszeit von dem Musical baten und dann gemeinsam in den Urlaub fuhren. Aber es ist schön zu sehen, denn offensichtlich läuft es bei den beiden gut."

Tatsächlich posteten sowohl Amber als auch Ben schon ein paar gemeinsame Schnappschüsse auf ihren Instagram-Profilen. Ende September besuchten die beiden beispielsweise gemeinsam eine Preisverleihung in London. Amber kommentierte Bens Posting zudem mit vielsagenden Worten. "Ich bewundere dich", schwärmte sie nämlich.

Instagram / amb_d Amber Davies im Juli 2022

Instagram / amb_d Ben Joyce und Amber Davies im September 2022 in London

Instagram / amb_d Amber Davies, ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin

