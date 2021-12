Knuffiges Baby-Update von Kelly McCreary (40). Die Grey's Anatomy-Darstellerin gab erst im August bekannt, dass sie und ihr Mann Pete Chatmon Eltern werden. Am Mittwoch verriet die TV-Beauty dann, dass sie still und heimlich Mutter geworden ist – und zwar schon vor über zwei Monaten. Ihr Töchterchen Indigo Wren Chatmon kam bereits am 3. Oktober zur Welt. Nun präsentierte Kelly ihren Followern das erste Foto ihrer Kleinen.

Auf Instagram teilte sie vor wenigen Stunden einen niedlichen Schnappschuss, auf dem Klein-Indigo in einem Blumenstrampler auf einer Decke liegt. "Unser Ein und Alles... Indigo Wren Chatmon ist hier", stellte sie ihr Töchterchen ihren Followern vor. Die sind von der goldigen Aufnahme natürlich hin und weg. "Sie ist umwerfend. Ich freue mich so für euch", schrieb zum Beispiel ein User in den Kommentaren. Auch einige "Grey's Anatomy"-Kollegen der frischgebackenen Mutter gratulierten ihr auf diesem Weg. Ellen Pompeo (52) hinterließ Kelly zum Beispiel eine Reihe Herzaugen-Emojis.

Dabei war Indigos Start ins Leben alles andere als leicht. Kellys Baby kam zu früh zur Welt und musste nach der Geburt einige Zeit auf der Intensivstation behandelt werden. "Emotional war es natürlich eine Achterbahnfahrt. Meistens Höhenflüge, aber auch viele Momente der Selbstzweifel, der Sorge und der Schuldgefühle", erzählte Kelly gegenüber People. Inzwischen gehe es ihrer Tochter aber zum Glück gut, und Kelly und Pete durften ihr Neugeborenes auch schon mit nach Hause nehmen.

