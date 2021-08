Anfang der Woche überraschte die Grey's Anatomy-Bekanntheit Kelly McCreary (39) ihre Fans mit dieser süßen Nachricht: Sie erwartet ihr erstes Kind! Der Vater ist ihr Ehemann Pete Chatmon, dem die Schauspielerin im Jahr 2019 das Ja-Wort gegeben hatte. Wann ihr Baby zur Welt kommen soll, verriet sie nicht. Doch so oder so stellt sich die Frage: Wird ihre Schwangerschaft Auswirkungen auf ihre Kellys "Grey's Anatomy"-Rolle haben?

Eingefleischte Fans wissen: Die Dreharbeiten für Staffel 18 haben vor ein paar Tagen begonnen! Somit gibt es jetzt wohl zwei Optionen für Kellys Figur der Herz-Thorax-Chirurgin Dr. Maggie Pierce... Entweder werden ihre wachsenden Babyrundungen unter ihrem Ärztekittel am Set versteckt – oder: Maggie wird einfach auch schwanger! Ganz abwegig wäre die Idee nicht: Schließlich liebt die Medizinerin ihre Nichten und Neffen von ihren "Schwestern" Meredith Grey (Ellen Pompeo, 51) und Amelia Shepherd (Caterina Scorsone, 39) heiß und innig.

Es wäre auch nicht das erste Mal, dass die "Grey's Anatomy"-Storyline für eine schwangere Schauspielerin umgeschrieben wird! Wir erinnern uns an die legendäre Schwangerschaft von Zuschauerliebling Miranda Bailey in Staffel zwei: Darstellerin Chandra Wilson (51) war damals wirklich in freudiger Erwartung, weshalb Serienschöpferin Shonda Rhimes (51) das Drehbuch angepasst hat. Ihr Sohn Michael erblickte im Oktober 2005 schließlich das Licht der Welt.

Instagram / seekellymccreary Kelly McCreary, Schauspielerin

Instagram / seekellymccreary Kelly McCreary und ihr Mann Pete Chatmon

ABC / Grey's Anatomy Chandra Wilson als Miranda Bailey in "Grey's Anatomy"

