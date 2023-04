Neun Staffeln: Darum verließ Kelly McCreary "Grey's Anatomy"

Kelly McCreary (41) ging es um ihren Charakter. Viele Jahre gehörte die Schauspielerin als feste Instanz zum Grey's Anatomy-Cast. In ihrer Rolle als Maggie Pierce konnte sie fast neun Staffeln die Herzen der Fans erobern. Doch jetzt ist Schluss, denn sie kehrt der Serie den Rücken zu. In den USA lief ihre letzte Folge bereits. Und jetzt erklärt Kelly, dass der Ausstieg wohl der einzige Weg für ihre Figur war.

Im Deadline-Interview betont Kelly, dass es ihr bei der Entscheidung aufzuhören, vor allem um Maggie ging. "Ich fragte mich, ob die Kämpfe, denen sie gegenüberstand, die Frage nach der Kompatibilität mit ihrem Mann, wirklich Fragen über sie selbst waren und darüber, wer sie wirklich ist und was sie will. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass es für sie an der Zeit ist, weiterzuziehen", meint die 41-Jährige. Ausschlaggebend sei vor allem die Krise gewesen, die Maggie mit ihrem Mann Winston (Anthony Hill) hatte, denn die beiden schienen in einer Sackgasse zu stecken.

Schließlich bleibt jedoch die Frage, ob Kelly und Maggie "Grey's Anatomy" für immer verlassen? Auch darauf hat die Darstellerin eine klare Antwort: "Maggie wird wieder auftauchen. Und sie und Winston werden auch weiter miteinander reden, wenn ich das mal so sagen darf." Das klingt ganz danach, als sei der Abschied von Kelly kein Abschied für immer.

Instagram / seekellymccreary Caterina Scorsone und Kelly McCreary am Set von "Grey's Anatomy"

Instagram / seekellymccreary Kelly McCreary aka "Grey's Anatomy"-Dr. Maggie Pierce

Instagram / seekellymccreary Kelly McCreary und Anthony Hill am Set vom "Grey's Anatomy"

