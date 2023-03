20. Staffel für "Grey's Anatomy": Kommt Ellen Pompeo zurück?

Wird Ellen Pompeo (53) doch noch weiter bei Grey's Anatomy zu sehen sein? Im vergangenen Jahr verkündete die Schauspielerin, dass sie die Arztserie verlassen wird. Im kommenden Monat startet die 19. Staffel in Deutschland – eigentlich sollte das der letzte Auftritt von Ellens Rolle der Assistenzärztin Meredith Grey sein. Doch Ellen deutet an, dass das Ende von Meredith vielleicht doch noch nicht gekommen sei.

Wie das amerikanische Magazin Deadline behauptet, ist bereits eine weitere Staffel in Planung. Somit baut die Serie einen weiteren Vorsprung aus, um die am längsten laufende Arztserie im TV zu bleiben – offenbar mit Ellen im Cast. Denn im Interview habe die 53-Jährige angedeutet, dass sie "mit der Rolle der Meredith Grey noch nicht fertig ist". Die Fans können also hoffen, dass der Vertrag von Ellen um noch eine weitere Staffel verlängert wird.

Doch bevor Ellen diese Information publik machte, hatten sich die Zuschauer von "Grey's Anatomy" auf einen weiteren Abschied aus der Serie einstellen müssen. Kelly McCreary kehrt der Serie nach der neuen Staffel auch den Rücken – ihre Serienfigur Maggie wird also nicht weiter zu sehen sein.

Getty Images Ellen Pompeo im Januar 2016

Getty Images Ellen Pompeo im August 2015

Getty Images Kelly McCreary im März 2023

