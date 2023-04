Spoiler! Kelly McCrearys "Grey's Anatomy"-Aus ist dramatisch

Kelly McCreary (41) wird vor ihrem Grey's Anatomy-Abgang noch mal auf die Probe gestellt. Die US-Schauspielerin war ganze neun Staffeln als Maggie Pierce in der beliebten Krankenhausserie zu sehen. Nachdem die Fans sich bereits vor einigen Monaten von Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (53) verabschieden mussten, kündigte auch Kelly im März ihren Ausstieg an. Nun lief ihre letzte Folge in den USA – und sie verlässt "Grey's Anatomy" nicht ohne ein letztes Drama!

+++ Achtung, Spoiler! +++

Wie People berichtet, wird es für Kellys Charakter Maggie noch einmal richtig brenzlig, bevor sie das Grey-Sloan-Memorial-Hospital endgültig verlässt. Während sie sich noch vor ihrem Chef für ihren Entschluss zu gehen rechtfertigen muss, wird sie plötzlich zu einem Notfall gerufen. Die Patientin Nola hat einen Tumor, der dafür sorgt, dass sich Flüssigkeit um ihr Herz sammelt. Maggie eilt zur Rettung und verschiebt sogar ihren Flug. Doch für die komplizierte OP braucht sie Hilfe und ruft ihren Ehemann Winston Ndugu (Anthony Hill) hinzu.

Doch auch die Zusammenarbeit mit Winston ist nicht einfach. Wegen ihres Weggangs hatte sich das Ehepaar in den vergangenen Folgen verkracht und die Beziehung stand auf der Kippe. Doch der Notfall lässt keine Zeit für Streit. "Es gibt keinen Spielraum für Fehler. Nur du und ich", überzeugt Maggie ihren Mann. Zusammen können sie Nolas Leben retten, was auch ihre Beziehung zu retten scheint. Aber Maggie entscheidet sich trotzdem, Seattle zu verlassen.

Anzeige

Instagram / seekellymccreary Kelly McCreary und Ellen Pompeo bei "Grey's Anatomy"

Anzeige

Getty Images Kelly McCreary im März 2023

Anzeige

Instagram / caterinascorsone Kelly McCreary, Anthony Hill und Caterina Scorsone, "Grey's Anatomy"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de