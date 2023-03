Nächster Ausstieg: Kelly McCreary verlässt "Grey's Anatomy"

Ein weiterer Exit bei Grey's Anatomy. Erst im Februar mussten die Fans der Krankenhaus-Serie sich von der Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (53) alias Meredith Grey verabschieden. Nach 17 Jahren machte die Schauspielerin Schluss. Sie habe das Bedürfnis nach Abwechslung und wolle etwas Neues machen, erklärte sie ihren Ausstieg. Und nun folgt bereits der nächste Abschied im "Grey's Anatomy"-Cast: Auch Kelly McCreary (41) steigt aus!

Gegenüber Deadline macht Kelly ihr "Grey's Anatomy"-Ende im April jetzt offiziell. "Nach neun Staffeln verabschiede ich mich von Maggie Pierce und ihrer Grey-Sloan-Familie. [...] Ich freue mich auf das nächste Kapitel und darauf, was die Zukunft bringt", erklärt die 41-Jährige. Die Rolle der Maggie spielen zu dürfen, sei eine der größten Freuden ihres Lebens gewesen und für diese Reise sei sie dankbar. Mit Kelly verabschiedet sich ein weiteres Familienmitglied der Greys, denn Maggie war Merediths Halbschwester. Wie genau ihr Abgang aussehen wird, ist aber noch nicht klar.

Das Ende von Kellys Rolle in "Grey's Anatomy" dürfte aber nicht nur die Fans, sondern auch die Kollegen treffen. Schon bei Ellens Ausstieg zeigten sie sich untröstlich. Gegenüber dem Hello Magazine meinte ihr Co-Star Jaicy Elliot zu dem Zeitpunkt: "Es wird anders sein, ohne sie zu arbeiten, und es wird eine andere Serie sein." Aber vielleicht gibt es ja sowohl für Ellen als auch für Kelly in Zukunft mal einen Gastauftritt.

Instagram / seekellymccreary Caterina Scorsone und Kelly McCreary am Set von "Grey's Anatomy"

Instagram / seekellymccreary Kelly McCreary und Ellen Pompeo bei "Grey's Anatomy"

Getty Images Ellen Pompeo, Schauspielerin

