Jakub Jarecki spielt mit dem Feuer. Der Profifußballer und seine Freundin Kate Merlan (34) stellen ihre Liebe derzeit bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. In Sachen heiße Versuchung hat es dem Sportler Verführerin Layla Leona vor allen anderen Ladys angetan. Offenbar begeistert ihn die Wienerin sogar so sehr, dass sich Jakub in der fünften Episode einen Plan überlegt, wie er seine Liebste Kate hintergehen kann...

In Folge fünf besucht Jakub mit Verführerin Mila Jane eine Schnapsbrennerei. Wie sich das Date entwickelt, liegt auf der Hand: Die zwei lassen sich den Alkohol gut schmecken und sind schnell ziemlich angeschickert. Zurück in der Männer-Villa kommt es dann zu einem vielsagenden Gespräch zwischen Jakub und seinen Mitstreitern Henrik Stoltenberg und Udo Bönstrup (27). "Wenn du an dem Wochenende nach 'Temptation' in Köln bist, lass einfach rausgehen und ich sage zu Kate: Schatz, ich bin mit Udo unterwegs und dann ist gut. Und dann feiern wir so geisteskrank", überlegt der 26-Jährige und fügt an Henrik gewandt in Bezug auf dessen Freundin Paulina Ljubas (25) hinzu: "Du bist ja auch in Köln. Dann sagst du zu Paulina, dass Paulina mal bei Kate schlafen soll, dann machen die ihren Mädelsabend und wir drei gehen dann mal raus."

"Dann nehmen wir die Layla noch mit und dann hat sich das alles erledigt", spinnt Jakub seine Phantasie, von der seine Kate nicht begeistert sein dürfte, noch weiter. Sein Fazit: "Die Layla ist schon 'ne edle Schnitte, da braucht man auch nicht zu lügen."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

