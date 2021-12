Marie Nasemann (32) gibt einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag als zweifache Mutter! Gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian Tigges hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin inzwischen zwei Kinder: einen Sohn und eine Tochter – letztere erblickte erst im Oktober das Licht der Welt und auch ihr Erstgeborener ist gerade mal zwei Jahre alt. Das macht ihren Alltag natürlich mächtig turbulent! Trotzdem wagten Marie und Sebastian jetzt dieses Abenteuer: Sie sind mit ihren beiden Kleinkindern ins Ausland geflogen!

In ihrer Instagram-Story berichtete die 32-Jährige jetzt mitsamt Fotos ungeschönt von ihrer Reise auf die Kanarischen Inseln: "Wir haben heute etwas total Wahnsinniges getan. Fünf Stunden Fliegen mit zwei Kindern unter zwei. Wie kann man nur so irre sein?", fragte sich Marie selbst ironisch. Aber sie seien schließlich sicher gelandet – wenn auch total gestresst: "Wir haben irgendwie überlebt und sind aber mindestens genauso fertig wie nach unserem dreitägigen Roadtrip in die Toskana." Abschließend stellte die Mama klar: "Reisen mit Kindern ist und bleibt beschissen."

Tatsächlich war die Reise gleich doppelt belastend für die Eltern, denn: Die Rasselbande ist krank! "Zwei Tage vor Abflug sind drei von vier wieder krank geworden. Bei der Landung [hatten wir] Nebenhöhlenschmerzen aus der Hölle – tötet mich...", schilderte Marie weiter. Abschließend witzelte sie: "Fühle mich als wäre dreimal ein Lastwagen über mich gerollt, aber hey: Sonne und 20 Grad!" Ob dieser Urlaub wohl trotz allem erholsam sein wird?

Instagram / marienasemann Marie Nasemann und Sebastian Tigges mit ihren beiden Kindern im Flugzeug

Instagram / marienasemann Sebastian Tigges und Marie Nasemann mit ihren Kindern

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihren beiden Kindern im Oktober 2021

