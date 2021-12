Marie Nasemann (32) hat alle Hände voll zu tun. Die ehemalige Kandidatin von Germany's next Topmodel schenkte ihrem Sohn Mitte Oktober ein Schwesterchen. Als Mama von zwei Kindern haben das Model und Partner Sebastian Tigges natürlich auch doppelt so viel zu tun. Mit Einblicken in ihren Alltag zeigt Marie ihren Followern authentisch, dass das Leben einer prominenten Person nicht immer nur aus roten Teppichen und Blitzlichtgewitter besteht. Mit zwei Sprösslingen kann es mitunter auch mal ziemlich stressig werden.

Das teilt Marie nun auf Instagram mit ihrer Community. Zu einigen ehrlichen Bildern schreibt sie: "Unser Alltag gerade: überall Chaos." Dazu postet sie beispielsweise ein Bild von sich beim Stillen in der U-Bahn. "Alltag zwei: Stillen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Sehr rote, müde Augen", heißt es zu dem Schnappschuss.

Ein weiterer Alltagseinblick der Influencerin: ein Video ihrer Haare, in denen sich offenbar etwas verfangen hat. "Rätseln, ob das Babybrei oder Babykotze in meinen fettigen Haaren ist", versieht Marie den Clip mit schonungslos offenen Worten.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann und Sebastian Tigges mit ihrer Tochter, Oktober 2021

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrer Tochter

Instagram / tiggess Marie Nasemann und Sebastian Tigges im Juni 2021

