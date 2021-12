Jessie J (33) hat eine schwere Zeit durchgemacht. Ende November wagte die Sängerin mit einer erschütternden Nachricht den Schritt in die Öffentlichkeit: Die Musikerin war schwanger, erlitt allerdings eine Fehlgeburt. Trotz der furchtbaren Umstände plante die Beauty noch, ihren anstehenden Auftritt in Los Angeles durchzuziehen. Nur wenige Wochen nach der Tragödie sprach Jessie nun erstmals über den Verlust und wie es ihr danach ging.

Rückblickend bereut Jessie offenbar, dass sie nur wenige Stunden nach der Tragödie in den sozialen Medien von dem tragischen Ereignis berichtete. "Ich habe im Arbeitsmodus reagiert", erklärte die Schönheit am Donnerstag in einem ausführlichen Instagram-Post. Sie habe letztendlich einfach Kraft aufgewendet, um zu funktionieren, ohne dabei an ihre mentale Gesundheit zu denken. Nach außen hin habe Jessie eine toughe Frau darstellen wollen: "Die Wahrheit ist, ich musste einfach nur weinen, in die Arme von jemandem fallen und schluchzen. Aber zu der Zeit war ich allein."

Zu diesem Zeitpunkt sei Jessie noch gar nicht bewusst gewesen, welche emotionale Phase ihr nach der Fehlgeburt noch bevorstehe. Mittlerweile verstehe sie den Wunsch vieler Frauen, offen über den Verlust eines Babys zu sprechen und daraus kein Tabu zu machen. "Ich hatte noch nie körperlichen Schmerz oder etwas Traumatisches erlebt oder solche Einsamkeit gefühlt.", gab Jessie offen zu. Für sie habe die Fehlgeburt ihr Leben für immer verändert. "Ich fühle mit euch", richtete die 38-Jährige abschließende Worte an all die Frauen, die Ähnliches durchmachen mussten.

Getty Images Jessie J, Musikerin

Getty Images Jessie J, Künstlerin

Getty Images Jessie J im Mai 2017 in Cap d'Antibes

