Serkan Yavuz (28) scheint sich mit Samira Klampfl (28) ziemlich sicher zu sein. Bei Bachelor in Paradise hatte der Regensburger zwar sofort Gefallen an der hübschen Dunkelhaarigen gefunden – zwischenzeitlich aber auch gerne mal fremdgeflirtet. Mittlerweile hat sich das aber geändert, denn der Bachelorette-Boy hat nur noch Augen für Samira. In der aktuellen Folge hat er deshalb auch ihre beste Freundin kennengelernt und die Beauty Serkans Schwester. Dieses Treffen hat dem TV-Star wohl noch einmal gezeigt: Samira ist die Frau, mit der er eine Familie gründen will.

Nachdem der 28-Jährige eine Rose von seiner TV-Flamme erhalten hatte, ging es für die beiden einen Schritt weiter: Sie stellten sich gegenseitig ihren Liebsten vor. Nach einem gemütlichen Kennenlernen holte sich Serkan ausführliches Feedback bei seiner Schwester Serap. "Sie ist wirklich toll. Ich bin so positiv überrascht", schwärmte diese von ihrer womöglich zukünftigen Schwägerin. Und das sieht ihr Bruder wohl genauso – er hat nicht nur Schmetterlinge im Bauch, sondern auch schon einen genauen Plan für die Zukunft. "Jetzt bekommt Mama vielleicht endlich mal Enkelkinder", äußerte er lachend. Nur ein Scherz oder ist es schon so ernst zwischen den beiden?

Samiras beste Freundin Viviana hat immerhin auch schon ihren Segen gegeben. Sie glaubt, dass die beiden ein schönes Paar abgeben würden. "Du bist lustig, du bist selbstbewusst. Ich sehe, wie du Sam anschaust. Ich finde es einfach perfekt", plauderte sie im Gespräch mit Serkan frei heraus.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Juni 2021

