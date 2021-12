Diese Nacht der Rosen hatte es in sich! Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) konnten bislang in der diesjährigen Bachelor in Paradise-Staffel nicht die Finger voneinander lassen. Immer wieder gingen die zwei auf Tuchfühlung, jedoch kamen auch kleinere Sticheleien nicht zu kurz. Doch nun sorgt die Brünette mit einer brisanten Enthüllung bei Serkan für Entsetzen. Nimmt er die Rose von Samira deshalb etwa nicht an?

In Folge acht geht es zwischen den beiden richtig zur Sache. Nachdem Samira ihm gegenüber enthüllt, dass sie zeitweise einen OnlyFans-Account hatte und dort Oben-ohne-Pics gegen Geld veröffentlichte, ist Serkan außer sich. Vor Wut schmeißt er sogar einen Stuhl um und sieht keine Zukunft mehr mit der Beauty. Ein paar Stunden später beruhigt er sich jedoch wieder und entschuldigt sich mit einem Kuss für seine Reaktion.

Hat ihn die Offenbarung trotzdem nachhaltig so verärgert, dass er in der Nacht der Rosen Samiras Schnittblume nicht annimmt? So scheint es zumindest zunächst. Nachdem Samira ihm ihre Zuneigung offenbart, hält Serkan mit gesenktem Kopf eine düstere Ansprache. Samira und die Mitstreiter sind sichtlich geschockt. Doch dann kommt die Erleichterung: Der Blondschopf hat nur Spaß gemacht und möchte Samiras Rose natürlich annehmen.

Serkan setzt sogar noch einen drauf und gesteht Samira seine Liebe. Die Reality-TV-Teilnehmerin schwärmt anschließend: "Ich liebe ihn genau für solche Sachen". Und auch der 28-Jährige scheint ihre offene Art im Nachhinein zu schätzen. Bei einem Treffen mit ihren Liebsten lobt er zuallererst Samiras Ehrlichkeit ihm gegenüber.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf RTL+

Anzeige

RTL Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im März 2021

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Juni 2021

TVNOW Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de