Bei einem Auftritt von Travis Scott (29) beim Astroworld-Festival kam es Anfang November zu einer schrecklichen Tragödie. Im Publikum brach eine Massenpanik aus, bei der mehrere Menschen ums Leben kamen – unter anderem der neunjährige Ezra Blount. Der Musiker hatte angeboten, für die Beerdigung des Jungen aufzukommen, doch die Familie lehnte ab. Dass die Hinterbliebenen seine finanzielle Hilfe ausschlagen, kann Travis nachvollziehen.

In einem YouTube-Video sprach der 29-Jährige mit Charlamagne Tha God über das Unglück. Dass die Familien der Opfer nicht wollen, dass er für Beerdigungen zahlt, sei für ihn "verständlich". "Sie trauern und versuchen, es zu verstehen und wollen Antworten", gab sich der Künstler rücksichtsvoll. Für ihn habe jedoch die Geste gezählt, es angeboten zu haben: "Ich wollte nur sichergehen, dass sie wissen, dass ich für sie da bin. Ich meine, ich werde weiterhin für sie da sein. Ich denke, das ist es, worum es dabei geht."

Auch an Travis selbst sind die schrecklichen Ereignisse nicht spurlos vorbeigegangen. "Ich mache gerade eine Achterbahn der Gefühle durch. Es ist so hart, weil ich mit meinen Fans mitfühle und verstehe, was sie jetzt durchmachen", beteuerte der gebürtige Texaner in dem Interview.

Getty Images Travis Scott beim Astroworld-Festival, 2019

Getty Images Travis Scott bei einem Baseballspiel im November 2021

Getty Images Travis Scott, August 2019

