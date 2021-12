Endlich schafft Jessica Fiorini Klarheit! Die ehemalige Love Island-Kandidatin ist momentan bei Reality Shore zu sehen. In dem Format war sie die einzige Teilnehmerin, die in einer festen Beziehung war. Zu Beginn der Dreharbeiten waren die beiden bereits seit fünf Monaten ein Paar. Doch vor wenigen Tagen hat die Reality-TV-Bekanntheit plötzlich alle Turtel-Pics mit ihrer Liebsten gelöscht. Aber was ist der Grund dafür? Gegenüber Promiflash gab Jessi nun bekannt: Sie hat sich tatsächlich von ihrer Freundin getrennt!

Im Gespräch mit Promiflash erklärte die Blondine jetzt, dass es bereits vor ihrer Teilnahme an dem Format in ihrer Beziehung gekriselt habe. "Beendet haben wir diese allerdings erst nach den Dreharbeiten", berichtete sie. Doch woran scheiterte ihre Liebe letztendlich? "Es waren einfach zu viele Faktoren, die nicht passten – zum Beispiel, dass ich Bilder auf Instagram poste und an Reality-TV-Shows teilnehme, was plötzlich zum Problem wurde", führte Jessi weiter aus.

Im Nachhinein scheint die Schweizerin die Trennung auch nicht wirklich zu bereuen – im Gegenteil: Natürlich sei es zwar schön, in einer funktionierenden Beziehung zu sein, doch Jessi brauche keine Partnerin an ihrer Seite. "Ich bin glücklich mit mir und meinem Leben", stellte die Influencerin abschließend klar.

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini und ihre Freundin

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Reality-Star

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini mit ihrer Freundin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de