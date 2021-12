Nic erklärt seine Gefühlslage! Der Tattooliebhaber ist Teil der Reality Shore-Familie. In dem TV-Format treffen partywillige Teilnehmer in einer Villa aufeinander, müssen Challenges absolvieren und vor allem eins haben: gemeinsamen Spaß! Natürlich wird auch reichlich Alkohol getrunken, gezofft und geflirtet. Zwischen den Teilnehmern Jessica Fiorini und Nic scheint jedoch etwas mehr in der Luft zu liegen. Hat er denn wirklich Gefühle für die Blondine?

In den vergangenen Folgen gab Nic gegenüber Jessi zu, dass sie seine Bezugsperson sei und er Angst habe, verletzt zu werden. Aber romantische Gefühle seien nicht im Spiel gewesen, erzählte er Promiflash: "Es braucht bei mir sehr viel, dass ich einem Menschen vertraue, und in dem Moment hatte ich kurz Bedenken, dass ich dadurch, dass ich jemandem mein Vertrauen geschenkt habe, verletzt werden könnte. Ich bin sehr emotional, wenn ich Menschen gern habe." Daher sei Nic auch nicht eifersüchtig gewesen, als sie mit Gina rumgemacht hat: "Ich hatte weder Anspruch auf Jessi noch sonst was. Ich glaube, dass auch niemand im Haus oder vor den Bildschirmen nachvollziehen kann, was wir für eine Beziehung im Haus hatten."

Auf Jessi selbst wirkte dies aber offenbar anders. Im Promiflash-Interview blickte sie auf Nics emotionalen Worte zurück und erkläre: "Ich war etwas überfordert, da er immer meinte, es ist alles rein freundschaftlich für ihn. Als er mir halbwegs sein Herz ausgeschüttet hat, wusste ich nicht, wie ich mich verhalten soll. Natürlich wollte ich niemanden verletzen, was aber nie gut ausgeht, wenn Gefühle im Spiel sind."

Instagram / mrmarvelous10 Nic, "Reality Shore"-Teilnehmer 2021

Joyn Gina Alicia und Jessica Fiorini bei "Reality Shore"

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Reality-TV-Bekanntheit

