Wird Jessica Fiorini sich als einzige "Reality Shore"-Kandidatin in Sachen Flirts zurückhalten? In dem neuen Reality-Format geht es schon in der allerersten Folge ziemlich heiß her. Die TV-Mitbewohner Emanuel und Belly machen zum Beispiel direkt klar, dass sie nichts anbrennen lassen wollen. Auch die meisten anderen Kandidaten sind als Singles in die TV-Villa eingezogen – und haben offenbar kein Problem damit, auf Tuchfühlung zu gehen. Anders sieht das allerdings bei Jessica aus: Sie hat in der Villa als Einzige eine feste Freundin.

Das macht die Love Island-Beauty gleich in einer Vorstellungsrunde deutlich. Die Beziehung ist zum Zeitpunkt der Dreharbeiten allerdings noch ganz frisch. "Wir kennen uns seit fünf Monaten. Es ist irgendwie alles viel intensiver. Ich wollte eigentlich gar nichts Festes. Ich wollte eher so ein bisschen Spaß haben und habe sie auf Instagram gesehen bei einer Freundin in der Story. Und dann habe ich ihre Bilder durchgelikt. Ich habe sie auf mich aufmerksam gemacht, damit sie den nächsten Schritt macht", erklärt sie.

Aber wird Jessica wirklich vollkommen Flirt-frei in der "Reality Shore"-Villa leben? Zumindest mit ihrem neuen Mitbewohner Nic scheint sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin jedenfalls schon ziemlich gut zu verstehen: "Irgendwas mag ich total gerne an ihm. Ich glaube, er ist ein ganz, ganz toller Mensch." Vielleicht geht bei den beiden in den kommenden Folgen ja doch noch mehr.

CH Media Die Kandidaten von "Reality Shore"

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini mit ihrer Freundin

CH Media "Reality Shore"-Kandidat Nic

