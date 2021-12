Große Freude bei den Royal-Fans! In der britischen Königsfamilie ist es Tradition, zum Fest der Liebe alljährlich eine Grußkarte mit neuem Foto zu veröffentlichen. In den vergangenen Jahren begeisterten vor allem Herzogin Kate (39) und Prinz William (39) stets mit ihren Motiven – natürlich vor allem wegen ihrer süßen Kids. Jetzt ist es endlich erneut so weit: Die neue Weihnachtskarte der Cambridges ist da!

Auf ihrem Instagram-Profil teilten die dreifachen Eltern am Freitagnachmittag die charmante Aufnahme. Das Foto zeigt die fünfköpfige Familie offenbar im Urlaub in Jordanien – denn sie alle tragen sommerliche Kleidung und strahlen in die Kamera. Zu dem Schnappschuss heißt es: "Wir freuen uns, ein neues Familienbild zu teilen, das auf der diesjährigen Weihnachtskarte zu sehen ist!"

Wie immer ging der Blick vieler Fans sofort in Richtung der royalen Sprösslinge – besonders Prinz Louis (3) sorgte für einige Kommentare. Denn das Nesthäkchen ist inzwischen richtig groß geworden und ähnelt seinem großen Bruder George (8) total! "Louis sieht aus wie George in seinem Alter!", schrieb ein Bewunderer erfreut.

MEGA Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, George und Louis

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William und ihre drei Kids auf einem Event in London im Dezember 2020

