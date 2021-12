Hat Nathalie Volk (24) noch Kontakt zu ihrem Ex Timur? Im Oktober gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bekannt, dass sie nicht mehr mit ihrem Liebsten zusammen ist. Die Trennung kam vor allem deshalb für viele Fans überraschend, weil das Paar sich erst im September verlobt hatte. Nach dem Liebes-Aus verließ das Model sogar seine türkische Wahlheimat – und zog zurück nach New York. Doch wie stehen Nathalie und Timur mittlerweile zueinander?

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 24-Jährige ein Q&A. Natürlich interessierten sich einige Fans brennend dafür, ob sie noch mit ihrem Ex-Verlobten zu tun hat. Nathalies Antwort auf diese Frage könnte wohl kaum eindeutiger sein. "Ich wünsche ihm alles Gute, aber er ist nicht mehr mein Problem", stellte sie klar. Das scheint die Beauty aber nicht sonderlich zu stören. Sie erklärte, dass sie die Zeit momentan sehr genieße.

Einen neuen Mann an ihrer Seite scheint es bislang allerdings noch nicht zu geben. Ein weiterer Follower wollte von der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin wissen, ob sie momentan noch Single sei. "Ja, ist lustig", erklärte Nathalie daraufhin. Was genau sie daran amüsiert, gab die Brünette allerdings nicht preis.

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk in New York im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im Oktober 2016 in New York

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, auch bekannt als Miranda DiGrande

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de