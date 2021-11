Nathalie Volk (24) ist seit Kurzem von ihrem einstigen Verlobten Timur getrennt. Der Grund für das Liebes-Aus ist bislang nicht bekannt. Allerdings bekräftigte das Model, dass die zwei eine schöne gemeinsame Zeit hatten. Eigentlich wollte sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin daraufhin nicht mehr öffentlich äußern und betonte, dass ihr Herzschmerz kein Entertainment sei. Nun veröffentlichte Nathalie jedoch ein vielsagendes Zitat im Netz, das die Spekulationen wieder neu entfacht.

Auf ihrem Instagram-Profil repostete Nathalie unter ihrem Künstlernamen Miranda DiGrande ein vielsagendes Zitat. Die Lebensweisheit stammte von einem Netzprofil, das nach eigener Beschreibung die Gedanken von Frauen thematisiert. "Eine Frau wird nach einem Liebeskummer so erhaben sein, dass ihr Ex nicht einmal mehr ihr Typ ist", hieß es in der Story der 24-Jährigen. Ist das etwa ein direkter Seitenhieb gegen den Hells-Angels-Rocker? Zumindest scheint Nathalie mit ihrem Post einen Einblick in ihre aktuelle Gefühlswelt geben zu wollen.

Vor wenigen Tagen machte die Beauty auf ihrem Social-Media-Kanal klar, dass sie ihr Liebesleben nicht weiter thematisieren möchte. "Heute Morgen hat die Presse bei mir Sturm geklingelt und es befinden sich Paparazzi vor meiner Tür in New York", beklagte Nathalie das große Interesse an ihrer Person. Sie unterstrich außerdem, dass es sich um Dinge handelt, die sie selber verarbeiten müsse.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Timur

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, auch bekannt als Miranda DiGrande

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk in New York im Oktober 2021

