Bittere Nachrichten für Bruce Darnell (64). Der einstige Germany's next Topmodel-Coach startete vergangene Woche mit seiner eigenen Show "Surprise! Die Bruce Darnell Show" im TV, in der er zusammen mit Moderatorin Viviane Geppert (30) seine Gäste mit emotionalen Gesten überrascht. Die Sendung scheint bei den Zuschauern jedoch nicht sonderlich gut anzukommen – die Quoten der ProSieben-Produktion ließen definitiv zu Wünschen übrig. Bereits der Auftakt war in der Hinsicht enttäuschend.

Wie Quotenmeter berichtet, waren in der ersten Sendung mehr als 60 Prozent der Zuschauer über 50 Jahre alt, was nicht wirklich der Zielgruppe des Senders ProSieben entspricht. Insgesamt sahen in Woche eins 0,98 Millionen Menschen dabei zu wie Bruce seine Gäste überrascht. In der zweiten Woche lief es sogar noch schlechter: Lediglich 0,63 Millionen Leute schalteten ein. Der Marktanteil lag damit bei nur 2,3 Prozent. Schon die letzte TV-Show des 64-Jährigen war ein Quoten-Flop gewesen. Seine Styling-Show im ARD wurde im Jahr 2008 schon nach rund einem Monat wieder abgesetzt.

Auch die Promiflash-Leser waren etwas skeptisch, was die neue TV-Show betrifft. In einer Umfrage waren 1.067 Teilnehmer (65,6 Prozent) nicht begeistert von Bruce' Sendung. Die übrigen 559 (34,4 Prozent) Leser fanden die Show hingegen schön anzusehen.

Male-Model Bruce Darnell

Moderatorin Viviane Geppert

"Das Supertalent"-Juror Bruce Darnell

