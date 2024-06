Das schätzt Bruce Darnell an Dieter-Freundschaft am meisten!

Seit Jahren sitzt Bruce Darnell (66) in der Jury von Das Supertalent an der Seite von Dieter Bohlen (70). Zwischen dem Choreografen und dem Poptitan hat sich eine Freundschaft entwickelt, die bis heute anhält. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät das Model nun, was es am meisten an seinem Co-Juror schätzt. "Das Tolle ist Dieters Loyalität und dass wir uns einfach so gut verstehen", verrät Bruce und fügt hinzu: "Wenn man so lange in diesem Business arbeitet, hat man immer noch diesen Respekt füreinander und das finde ich einfach sehr, sehr schön."

Der Musikproduzent sei ihm gegenüber als Kollege immer sehr loyal. "Das bedeutet unheimlich viel, gerade im Showbiz, wo es wirklich brutal und sehr hart ist", begründet der einstige Germany's Next Topmodel-Juror und betont: "Ein guter Freund oder jemand, der dich schätzt und jemand, der Respekt für dich hat, ist etwas ganz Tolles."

Seine Karriere als Model hatte Bruce in München begonnen und später in Köln fortgesetzt – mit Erfolg. Unter anderem stand der gebürtige Amerikaner in den Folgejahren für Kenzo, Issey Miyake und Hermès auf dem Laufsteg. Seit 1990 arbeitet er als Choreograf. 2006 wurde der 66-Jährige einem breiteren Publikum bekannt, als er erstmals als GNTM-Juror vor der Kamera stand. Danach folgten weitere Auftritte in TV-Shows, wie unter anderem bei "Das Supertalent" und DSDS.

Getty Images Dieter Bohlen und Bruce Darnell bei "Das Supertalent"

Getty Images Bruce Darnell im Juni 2024

