Bruce Darnell (64) kehrt schon bald wieder ins TV zurück! Der einstige Germany's next Topmodel-Coach musste sich in diesem Jahr von einem langjährigen Projekt verabschieden: Er ist genau wie Dieter Bohlen (67) nicht länger ein Teil der Das Supertalent-Jury. Doch schon bald feiert Bruce sein großes TV-Comeback – und zwar mit seiner eigenen Sendung: Jetzt steht auch endlich der Starttermin für "Surprise! Die Bruce Darnell Show" fest!

Laut einer offiziellen Pressemitteilung von ProSieben müssen sich die Fans nicht mehr allzu lange gedulden: "Surprise! Die Bruce Darnell Show" gehe nämlich bereits am 2. Dezember bei ProSieben an den Start – und laufe dann wöchentlich am Donnerstag um 20:15 Uhr. "Ich freue mich riesig auf meine erste neue Show und darauf, etwas Gutes zu tun", schwärmte Bruce und betonte: "Eine tolle, neue Herausforderung."

Aber worum wird es in Bruce' neuer TV-Show eigentlich gehen? "Nichts ahnende Menschen werden plötzlich Teil meiner Show. Auf sie wartet eine Mega-Überraschung. Es wird sehr emotional, herzlich, spannend und lustig", teaserte er das Konzept der Sendung an. Unterstützt werde er dabei von der Moderatorin Viviane Geppert (30).

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darenell, TV-Juror

Getty Images Bruce Darnell bei "Das Supertalent"

Getty Images Bruce Darnell bei "Germany's next Topmodel"

