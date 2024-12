"Sturm der Liebe"-Fans feiern Bruce Darnells Gastauftritt

Bruce Darnell (67) bringt mit seinem Gastauftritt bei Sturm der Liebe neuen Schwung in den Fürstenhof – besser gesagt Hüftschwung! Der Choreograf verkörpert sich nämlich selbst und erholt sich in Bichlheim von seinem stressigen Alltag als Tänzer und Model. Dabei verliebt sich nicht nur die Belegschaft des Fürstenhofs in Bruce: Auch die Fans der Telenovela haben einen Narren an ihm gefressen. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie wurde ein Video gepostet, das sowohl Szenen seines Gastauftritts zeigt als auch Aufnahmen des Tänzers hinter den Kulissen. In der Kommentarspalte drückten die Zuschauer der Serie ihre tiefste Bewunderung für den Choreografen aus. "Bruce – der beste Gastauftritt, den wir jemals hatten", "Bruce, du hast es toll gemacht" und "Es war so toll mit ihm, ich habe so gelacht", lauten nur einige der Fan-Kommentare unter dem Video.

Eine Szene, die den Fans besonders im Kopf geblieben ist, ist die mit Kellner Hanno. Als dieser Bruce in der Lobby des Hotels trifft, ist er außer sich vor Freude und gesteht ihm seine tiefe Bewunderung für seinen unverkennbaren Laufstil. Das lässt sich der 67-Jährige nicht zweimal sagen und gibt ihm prompt ein Lauftraining. Dabei kreierte er sogar einen echten Nostalgie-Moment: Seinen berühmten Satz aus Germany's Next Topmodel wandelte er in ein "Das Tablett muss lebendig sein" um und sorgte so sicherlich für einige Lacher hinter den Bildschirmen.

Die Freude war auch ganz auf Bruce' Seite, denn er outete sich im ARD-Interview als echter "Sturm der Liebe"-Ultra. "Ich gucke schon seit Jahren 'Sturm der Liebe' und ich bin ein echter Fan. Ich gucke das schon seit über zehn Jahren", verriet er. Über seine Erfahrung beim Dreh resümierte der 67-Jährige: "Es ist super, es ist fantastisch, es ist genauso wie ich es mir vorgestellt habe." Nach seinem Gastauftritt in den beiden Folgen könnte er sich sogar vorstellen, ein weiteres Mal für die Telenovela vor die Kamera zu treten.

Anzeige Anzeige

ARD/WDR/Christof Arnold Bruce Darnell bei "Sturm der Liebe", 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Darnell im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige