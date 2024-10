Bruce Darnell überrascht mit "Sturm der Liebe"-Gastauftritt

Bruce Darnell (67), bekannt durch seine Auftritte bei Germany’s Next Topmodel und Das Supertalent, wird nun in der beliebten ARD-Telenovela Sturm der Liebe zu sehen sein. Wie die ARD in einer Pressemitteilung verkündete, hat sich der Entertainer eine Gastrolle in der Serie gesichert – und wird dabei sich selbst spielen. Die zwei Episoden sollen am 29. November und 2. Dezember 2024 ausgestrahlt werden.

In den Folgen landet Bruce durch einen witzigen Zufall in Bichlheim und findet schnell Anschluss bei Alfons und Hildegard, gespielt von Sepp Schauer (75) und Antje Hagen (86). Kellner Hanno, dargestellt von Hanno Dobiat, soll sogar ein persönliches Laufstegtraining erhalten. Die Dreharbeiten waren für Bruce ein besonderes Erlebnis: "Ich liebe die Serie 'Sturm der Liebe' und war immer selbst ein treuer Zuschauer", verriet er in einem Interview mit der ARD. "Dass ich jetzt eine kleine Rolle bekommen habe, erfüllt mir einen Traum. Ich bin überwältigt von diesen wahnsinnig netten Schauspielkollegen und dem liebevollen Team hinter den Kulissen."

Bruce wurde 2006 durch seine Rolle als Laufsteg-Trainer in Heidi Klums (51) Show "Germany's Next Topmodel" einem breiten Publikum bekannt. Nach seinem Engagement bei "Das Supertalent" widmete er sich verschiedenen Fernsehprojekten und seiner Arbeit als Model, Choreograf und Entertainer. Weniger bekannt ist, dass er auch als Interior-Designer tätig ist und ein Faible für stilvolles Wohnen hat. Aktuell ist er in der TV-Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! bei RTL zu sehen.

ARD/Ann Paur Der Fürstenhof aus "Sturm der Liebe"

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury von "Das Supertalent" 2024

