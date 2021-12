Romina Palm (22) lässt ihre Follower nicht nur die Sonnenseiten ihres Lifestyles sehen. Anders als viele andere Influencerinnen zeigt die Germany's next Topmodel-Finalistin dieses Jahres ihren Fans auch, dass nicht immer alles so ist, wie es nach außen scheint. So macht Romina schon seit einigen Monaten kein Geheimnis aus ihrer Essstörung. Sie verriet schon, dass sie mit dieser auch zu GNTM-Zeiten zu kämpfen hatte. Jetzt berichtet sie offen darüber, wie sie damals damit umging.

Aus Angst vor dem Vergleich mit den anderen Models, reduzierte die Wahl-Kölnerin ihre Kalorienzufuhr vor der Show drastisch, wie sie auf YouTube offenbart: "Ich bin wieder zurückgefallen, habe wenig bis gar nichts gegessen – es war teilweise so, dass ich 500 Kalorien an einem Tag gegessen habe." Noch dazu habe sie schweißtreibende Sporteinheiten eingelegt. Durch das ungesunde Defizit wurden bei Romina Heißhungerattacken ausgelöst: "Dann musste ich essen. Mein Herz hat gerast, ich musste essen, ich musste essen, habe komplett die Kontrolle verloren. Und dann war ich sauer auf mich."

Entweder habe Romina dann noch mehr zu sich genommen oder sich übergeben. Letzteres sei häufiger vorgekommen. "Während GNTM ist es das erste Mal wieder besser geworden", gesteht die rothaarige Schönheit. In dieser Zeit habe sie sich erstmals jemandem anvertraut. Als Romina kurz vor dem Finale von einer Agentur den Rat bekam, mehr Sport zu machen und an Gewicht zu verlieren, verschlägt es ihr die Sprache. "Da ging die Achterbahnfahrt wieder komplett nach unten", gibt sie im Nachhinein zu – "Ich habe sehr viel gehungert, sehr viel erbrochen, habe sehr viele Fressattacken gehabt." Daraufhin holte sich die 22-Jährige professionelle Hilfe. Seitdem gehe es ihr viel besser, sie habe angefangen, ihren Körper so zu lieben, wie er ist.

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, Model

Anzeige

Instagram / rominapalme Stefano Zarrella und Romina Palm im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official GNTM-Teilnehmerin Romina Palm

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de