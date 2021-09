Romina Palm (22) spricht über ein sehr intimes Thema. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin schlug bereits vor ein paar Monaten sehr ernste Töne an und machte ihre Essstörung öffentlich. Promiflash hat sie im Rahmen der Berliner Fashionweek bei der Show von Kilian Kerner getroffen – dort erklärt sie, warum sie ihr Schweigen gebrochen hat: "Die Leute schauen jeden Tag auf Instagram Storys an und fragen sich: ‘Wie kann sie so schlank sein? Wie kann sie das alles essen?’ Und genau das möchte ich nicht vermitteln. Seitdem geht es mir besser." Trotzdem sei es für das Model noch "ein langer Prozess".

