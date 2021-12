Brooklyn Beckhams (22) Liebe für Nicola Peltz (26) geht unter die Haut – und das ist wörtlich gemeint! Der älteste Sohn von David (46) und Victoria Beckham (47) hat sich, ganz der Papa, schon einige Tattoos stechen lassen. Einige davon sind seiner Verlobten Nicola Peltz gewidmet: So hat er sich bereits ihre Augen, ihren Namen, zwei Liebesgedichte, den Namen ihrer Oma und den Rosenkranz ihrer Mutter tätowieren lassen. Doch das reicht offenbar noch nicht: Brooklyn hat sich jetzt ein siebtes Tattoo für Nicola zugelegt!

Das präsentierte die Schauspielerin nun ganz stolz in ihrer Instagram-Story: Brooklyns Handrücken zieren jetzt die Worte "our little bubble", was übersetzt "unsere kleine Blase" bedeutet – so will er vermutlich ausdrücken, wie verknallt er und Nicola nach wie vor sind. Seiner Liebsten scheint die Widmung jedenfalls zu gefallen: Sie versah das Foto des Tattoos mit einem Herz-Emoji.

Hat Nicola Brooklyns zahlreiche Gesten eigentlich mal erwidert? Tatsächlich ja! Das Model hat sich vor rund einem Jahr für ihren Schatz unter die Nadel gelegt: Die Haut unter ihrem rechten Schulterblatt ziert ein filigraner geschwungener Schriftzug mit dem Wort "Brooklyn".

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckhams neues Tattoo

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Met Gala 2021

