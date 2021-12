Caro und Andreas Robens zelebrieren ihre Liebe! Im Jahr 2010 heirateten die Goodbye Deutschland-Auswanderer auf Mallorca, wo sie heute leben. Nachdem das Paar sich letztes Jahr den Sieg bei Das Sommerhaus der Stars holen konnte, erneuerten sie ihren Liebesschwur sogar bei einer zweiten Hochzeit. Doch jetzt stand für Caro und Andreas ein ganz besonderer Tag an: Sie durften ihren elften Hochzeitstag feiern!

"Nun ist es fast auf die Stunde genau elf Jahre her, als wir uns in Sineu das Ja gegeben haben", schrieben Caro und Andreas auf Instagram am Freitag. Dazu gaben sie ihren Fans einen Einblick in ihrer Hochzeit im Jahr 2010. Zur Überraschung vieler Fans trug die Blondine kein weißes, sondern ein feuerrotes, knöchellanges Kleid, dazu ein schwarzes Jäckchen und passende rote Schuhe. Andreas hielt seinen Look hingegen schlicht. Er hatte einen schwarzen Anzug an.

"Es war so ein schöner, aufregender Tag", schwärmten die beiden vom Tag ihrer Vermählung. In der Kommentarspalte ernteten die beiden für ihren Post liebevolle Worte von Freunden und Kollegen. So schrieb zum Beispiel Annemarie Eilfeld (31): "Wir wünschen euch einen wunderschönen Hochzeitstag ihr Lieben. Schade, dass wir dieses Jahr nicht bei euch sein können!" Auch Gina-Lisa Lohfink (35), Doreen Dietel (47) und zahlreiche Fans gratulierten dem Paar herzlich zum Hochzeitstag.

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens im November 2021

Marymar Photography Caro und Andreas Robens, TV-Bekanntheiten

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld im Oktober 2020

