Laura Müller (21) wird einmal mehr von ihrem Göttergatten Michael Wendler (49) reichlich beschenkt. Die Wahlamerikanerin präsentiert derzeit – wie schon im vergangenen Jahr – ihren interessieren Followern den Inhalt ihres Protz-Adventskalenders auf Social Media. Anders als 2020 müssen die Fans nun aber dafür blechen, dann Lauras Opening findet exklusiv auf ihrem OnlyFans-Account statt. Nach Edel-Handtaschen, Designer-Klamotten und Luxus-Tretern war an Tag elf nun eine klassische Sonnenbrille drin!

Am Samstag öffnete die 21-Jährige das elfte Türchen beziehungsweise Paketchen des Kalenders: Darin verbarg sich eine schlichte schwarze Sonnenbrille von Chanel. Als sie sich den Sonnenschutz auf die Nase setzte, klatschte sie freudig in die Hände. "Eine meiner Lieblingsmarken", schrieb sie zudem begeistert zu dem Clip. Das Modell in Katzenaugenform wird auf der Website der Edelmarke für 460 Euro angeboten.

Von sexy Content fehlt auf ihrem Account bislang jede Spur. Das macht viele Fans ziemlich sauer, schließlich ist die Plattform OnlyFans für ihre zum Teil schmuddeligen Inhalte bekannt. In einem Livestream am Freitag machte der Schlagerbarde allerdings ganz deutlich: "Wir wollen mal klarstellen: Es wird auf unserer Plattform keinen Hardcore-Sex geben. Wer das erwartet hat, der kennt uns nicht." Ein paar zahlende Abonnenten hat der 49-Jährige damit direkt vergrault.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im November 2021

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de