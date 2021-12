Hat Katy Perry (37) bei dieser Ekel-Challenge die Nase vorn oder eher ihr Partner Orlando Bloom (44)? Seit August dieses Jahres hat sich das Leben der Musikerin und des Schauspielers völlig verändert: Ihre Tochter Daisy Dove erblickte das Licht der Welt. Als frischgebackene Eltern stehen bei den beiden jetzt offenbar ganz andere Prioritäten auf der Liste – beispielsweise, wer von ihnen den besseren Popel vorweisen kann!

Dieses ekelerregende Geheimnis kam jetzt völlig nebenbei raus, als Orlando den Instagram-Post einer Baby-Firma kommentierte, in dem es um einen Nasensauger für die Kleinen ging. "Ich habe mit diesem Ding schon so viel Rotz ausgesaugt", schrieb der stolze Daddy. Er und Katy würden sich sogar abwechseln, um herauszufinden, wer von beiden den größeren Schleimbrocken an Land zieht – bisher war es meist die Sängerin, die als Siegerin vom Platz ging.

Orlandos Fans reagierten auf diese Aussage gleichermaßen schockiert und angewidert. Doch für den 44-Jährigen ist diese Angelegenheit inzwischen offensichtlich zu etwas völlig Normalem geworden. "Eltern zu sein ist komisch, aber wenigstens kann unsere Tochter nachts atmen", stellte Orlando überglücklich klar.

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom

Instagram / katyperry Schauspieler Orlando Bloom und Sängerin Katy Perry

Instagram / unicef Katy Perry und Orlando Bloom mit ihrer Tochter

