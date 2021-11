Orlando Bloom (44) und Katy Perry (37) scheinen unglaublich stolz auf ihren Nachwuchs zu sein. Im März 2020 verkündete die Sängerin, dass sie erstmals schwanger sei. Knapp fünf Monate später kam schließlich die gemeinsame Tochter Daisy Dove zur Welt. Aus seiner früheren Ehe mit Miranda Kerr (38) hat der Fluch der Karibik-Darsteller zudem bereits einen zehnjährigen Sohn. Nun verbrachten Orlando und Katy mit ihrem Baby einen kleinen Familientag im Park.

Wie auf Bildern zu erkennen ist, die Daily Mail vorliegen, verbrachten die "Dark Horse"-Interpretin und ihr Verlobter einige entspannte Stunden zu dritt in einem Park in Beverly Hills. Das Paar schien dabei die gemeinsame Zeit mit seinem Töchterchen ausgiebig zu genießen. So schauten die stolzen Eltern ihrem Kleinkind beispielsweise dabei zu, wie es über den Rasen rannte oder ausgiebig mit Gleichaltrigen tobte und tollte. Von diesem süßen Anblick schien Orlando sogar so angetan zu sein, dass er sein Handy herausholte, um den Moment festzuhalten.

In einem Interview mit Variety hatte Katy kürzlich außerdem über ihren Alltag gesprochen. "Als frischgebackene Mutter sind die ersten sechs Wochen wie: 'Was?'. Es ist einfach die größte Lebensveränderung überhaupt", legte sie ihre Gedanken dar. Plötzlich sei man für ein kleines Wesen verantwortlich, das nicht einmal seinen eigenen Kopf hochhalten könne. "Es ist eine echte Umstellung", gestand die 37-Jährige.

O. Gomina/MEGA Katy Perry und Orlando Bloom im Mai 2021 mit Tochter Daisy

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2021 in Kalifornien

