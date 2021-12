Die The Voice of Germany-Finalisten stehen fest! Die diesjährige Staffel neigt sich langsam dem Ende zu: Am Sonntagabend gaben die Talente von Sarah Connor (41), Mark Forster (38), Nico Santos (28) und Johannes Oerding (39) alles, um sich ins Finale zu singen. Nun steht fest, welche Kandidaten es geschafft haben: Sebastian, Florian und Charlene, Katarina, Linda und Gugu kämpfen kommenden Sonntag um den begehrten Titel!

Das Halbfinale hätte spannender nicht sein können. Im Team Johannes konnte sich Sebastian gegen Ann Sophie (31) durchsetzen – dabei galt die Ex-Eurovision Song Contest-Teilnehmerin als Favoritin. Für Team Marc gehen Florian und Charlene an den Start – im Team Sarah machte Katarina das Rennen. Mit einer knappen Mehrheit sang sich Linda für Team Elif ins Finale, das Stimmenwunder Gugu aus Team Nico riss am Ende alle vom Hocker.

Wer den Titel holt, wird sich nächste Woche zeigen – aber nicht nur die Kandidaten werden für einen unvergesslichen Abend sorgen. Auch Stars wie Michael Patrick Kelly (44) oder Ed Sheeran (30) werden auftreten und die Zuschauer wohl mit dem ein oder anderen Wow-Moment überraschen.

