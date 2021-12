Für Ann Sophie (31) platzt der große The Voice of Germany-Traum. Für die Brünette war es nicht das erste Mal, dass sie auf der großen Bühne stand. Der Lockenkopf trat 2015 schon beim Eurovision Song Contest an – damals konnte das Stimmenwunder aber nicht bei den Zuschauern punkten. Das war bei "The Voice" anders: Die Beauty zählte zu den absoluten Favoriten in diesem Jahr. Gewinnen kann sie nun aber nicht mehr: Ann Sophie schied im Halbfinale aus.

Im Halbfinale sang die 31-Jährige "Nothing Compares 2U" von Sinéad O'Connor (55) – überzeugen konnte sie die Zuschauer damit aber offenbar nicht. 67,2 Prozent der Fans stimmten für ihren Konkurrenten Sebastian Krenz. "Gesanglich und stimmlich klasse, was Ann Sophie macht., fehlt aber das wirkliche Gefühl – gerade bei diesem Song", kritisierte ein Twitter-Nutzer. Das sah ein anderer User wohl ähnlich: "Ich fand Ann Sophie in den vorherigen Runden besser, aber heute war meiner Meinung nach nicht ihr bester Auftritt."

Andere wiederum kritisierten, dass sie ihre Chance schließlich schon beim ESC hatte. "Ich mag sie, aber es wäre irgendwie langweilig und meiner Meinung nach sollte man eher einem unverbrauchten Talent die Chance geben", fand ein Zuschauer.

ProSiebenSAT.1/Christoph Assmann Ann Sophie bei der Blind Audition von "The Voice of Germany" 2021

SAT.1/ProSieben/Claudius Pflug Sebastian Krenz bei "The Voice of Germany"

Getty Images Ann Sophie beim ESC 2015

