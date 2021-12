Sam Dylan (30) hat für das Fest der Liebe tief in die Tasche gegriffen. Dass der Influencer eine Vorliebe für Weihnachten hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Übers ganze Jahr hinweg hat er schon Ausschau nach besonderen Christbaumkugeln und festlicher Deko gehalten. Anfang Dezember ist Sam aber in den weihnachtlichen Endspurt übergegangen – er hat endlich seinen Baum aufgestellt und geschmückt. Seinen Fans verriet der Prince Charming-Star jetzt: Er hat im Tannenbaum-Fieber ein kleines Vermögen ausgegeben.

"Es hat sich ein bisschen was angesammelt – ich habe das nicht alles dieses Jahr gekauft. Aber so wie es hier steht – mit Weihnachtsdorf und Baum und Lichtern und mit 337 Kugeln drauf – kostet es um die 5.000 Euro", gab der Kölner in seiner Instagram-Story zu – betonte aber erneut, dass er sich die bunten Lichter, Kugeln und die einzelnen Teile seiner verschneiten Winterwelt über mehrere Jahre zusammengestellt habe. Trotzdem betonte der Freund von Rafi Rachek (31), dass er finanziell nach alle den Einkäufen nicht mehr so gut dastehe. "Ich bin jetzt pleite, ich habe mein Weihnachtsgeld dafür ausgegeben", erzählte er.

Sein Liebster soll aber vorerst nicht wissen, wie teuer die weihnachtliche Dekoration in den vier Wänden des Paares ist. Von der 5.000-Euro-Summe hat Sam seinem Partner bisher nicht berichtet. "Das erfährt er zu Weihnachten", weihte er seine Community in ein Geheimnis ein.

