Samira Klampfl (28) spricht erstmals nach den Babynews zu ihren Fans! In der Wiedersehensshow von Bachelor in Paradise machten die Münchnerin und ihr Show-Partner Serkan Yavuz (28) offiziell, dass sie

ein gemeinsames Kind erwarten. Für viele Fans kam das ziemlich überraschend – dennoch wünschen sie den beiden Turteltauben größtenteils nur das Beste. Von all diesem Zuspruch ist Samira total überwältigt!

In ihrer Instagram-Story sprach die 28-Jährige total gerührt zu ihren Fans: "Oh mein Gott, was für ein schöner Morgen." Sie habe viele Nachrichten von ihrer Community erhalten, die ihr sehr nahegegangen seien – im positiven Sinne. "Ich platze vor Liebe und schicke euch was davon", fuhr sie fort. Außerdem teaserte sie an, dass sie demnächst noch mehr zu verkünden habe.

Samira hat das erste Trimester hinter sich und ist schon im vierten Monat. Die Schwangerschaft hat sie bislang recht gut überstanden. "Mir geht es super, bis jetzt ist es ein Traum", verriet sie beim großen Wiedersehen im Interview mit Frauke Ludowig (57).

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, März 2021

RTL Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl in der Küche, 2021

