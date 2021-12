Wie geht es Peggy Jerofke nach ihrem Gang zum Beauty-Doc? Vor wenigen Tagen legte sich die Goodbye Deutschland-Bekanntheit unters Messer und ließ sich nicht nur an den Brüsten operieren, sondern auch die Haut lasern. Im Netz freute sich die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin schon über ihr "schönes volles B-Körbchen". Nun meldete sich Peggy erneut nach dem Eingriff und berichtete von den schmerzhaften Nachwirkungen.

In ihrer Instagram-Story stand die 45-Jährige ihren Followern Rede und Antwort und kam dabei auch auf das Nachbeben ihrer Operation zu sprechen. "Die ersten zwei Tage nach der OP waren die Schmerzen doll, aber heute ist es schon viel besser", versicherte die Frau von Stephan Jerkel (52). Während ihre Beschwerden in der Brust bereits fast passé sind, machen ihr andere Körperregionen mehr zu schaffen. "Habe mehr Schmerzen im Rücken und im Gesicht", klagte Peggy. Im Gesicht hatte sie sich Narben und Sonnenflecken entfernen lassen.

Dass sich Peggy überhaupt an den Brüsten operieren ließ, können viele ihrer Fans nicht verstehen. Doch die Mutter einer Tochter rechtfertigte sich: "Wenn du jahrelang etwas hast, das du an deinem Körper magst und dann ist es, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr so. Man hat heute die Möglichkeit, es für sein eigenes Selbstwertgefühl wieder zu ändern – also warum nicht?". Immerhin sei sie bis zum Abstillen immer zufrieden mit ihrer Oberweite gewesen.

Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke, "Goodbye Deutschland"-Star

Instagram / peggyjerofke Steff Jerkel und Peggy Jerofke mit ihrer Tochter Josephine

Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke mit Tochter Josephine

