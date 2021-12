Peggy Jerofke legt sich unters Messer! Die Mallorca-Auswanderin erlebte 2018 einen emotionalen Moment: Gemeinsam mit ihrem Partner Stephan Jerkel (52) begrüßte sie ihre Tochter Josephine auf der Welt. Seitdem ist das kleine Mädchen der ganze Stolz der Blondine. Doch die Schwangerschaft hat bei der Goodbye Deutschland-Darstellerin auch ihre Spuren hinterlassen – deswegen wagte Peggy nun den Gang zum Beauty-Doc und ließ sich ihre Brüste vergrößern.

In ihrer Instagram-Story teilte die 45-Jährige jetzt einige Bilder und Videos aus einer Klinik in der Schweiz. Die Aufnahmen zeigen die Mutter einer Tochter mit einem Stütz-BH, den sie offenbar nach dem Eingriff tragen muss. Zudem gab Peggy ein erstes Update nach der OP: "Es geht mir gut. Ich habe ein schönes volles B-Körbchen, so, wie es vorher war und zu mir passte!"

Peggy hatte im Vorfeld schon lange mit dem Gedanken gespielt, sich ihre Oberweite optimieren zu lassen. Im Interview mit Extratipp erklärte sie im Oktober: "Ich war immer super-zufrieden, aber nachdem ich Josephine fast drei Jahre gestillt habe, hat sich doch einiges verändert!" Diesen Gedanken hat sie nun in die Tat umgesetzt.

