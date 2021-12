Diogo Sangre wickelt die Frauen wohl reihenweise um den Finger! Der Hottie geht bei Temptation Island V.I.P. vor allem mit den vergebenen Promi-Damen Emmy Russ (22) und Sandra Janina (22) auf Flirtkurs. Aber auch bei Kandidatin Kate Merlan (34) konnte der Muskelmann landen: Bevor sie eine Beziehung mit Jakub Jarecki einging, hatten die beiden eine Affäre. Anscheinend hatte der Beau aber auch mit einer Verführerin aus der Männervilla was, wie Julia Oemler Promiflash verrät!

Als die Verführerinnen erfahren haben, dass Diogo in die Frauenvilla nachrückt, reagierten sie geschockt – Julia erklärt im Promiflash-Interview nun auch, warum. "Klar, war ich perplex. Diogo wickelt gefühlt jede zweite Frau mit Leichtigkeit um den Finger", erzählt sie. Und sogar eine Verführerin ist wohl dem Charme des Tätowierers verfallen: "Selbst eine unserer Verführerinnen hatte Diogo-Erfahrung. Wir haben kurz vorher noch darüber gesprochen. Dass er dann prompt noch nachrückt, war dann schon krass." Die Blondine konkretisierte aber nicht, wen sie meint.

Inzwischen ist der Casanova aber in festen Händen: Der Hottie ist mit der Influencerin Vanessa Mariposa zusammen. Schon bei Ex on the Beach knisterte es zwischen den beiden – nach ihrer weiteren gemeinsamen Teilnahme bei Are You The One? entschieden sie sich dazu, gemeinsame Wege zu gehen.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Instagram / julia.oemler.official Julia Oemler, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

TVNOW / Markus Hertrich Diogo Sangre, Kandidat bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

Instagram / diogosangre Vanessa Mariposa und Diogo Sangre

